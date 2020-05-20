Солистка группы "Винтаж" рассказала, как сбросила два килограмма

Во время самоизоляции Анне Плетневой удалось не только сохранить стройную фигуру, но и похудеть на несколько килограммов, при этом набрав мышечную массу. Об этом рассказала сама певица.

Солистка группы "Винтаж" опубликовала новое фото в "Инстаграм". В кадре звезда взвешивается, изображая удивление. Плетнева в подписи к снимку призналась, что сбросила два килограмма.

"Как так?", "Я раньше так же могла. А теперь даже если не ем, все равно в ширь расту", – удивились подписчики певицы (орфография и пунктуация сохранены).

О том, как ей удалось похудеть, звезда рассказала в интервью "7 дней". По словам Анны, обычно она не сидит на диетах и ест все, что захочет из-за больших нагрузок во время выступлений. За один концерт артистка теряет около полутора-двух килограммов.

В период пандемии коронавируса, когда все выступления Плетневой отменились, сохранить фигуру ей помогло шоу "Маска". Звезда участвовала в проекте в образе попугая. Костюм был тяжелым, находиться в нем было невероятно жарко, призналась солистка группы "Винтаж", именно поэтому нагрузки было не меньше, чем в обычное время.

Ранее Анна Плетнева снялась в обтягивающем черном боди, открыв бедра.