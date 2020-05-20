Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Похудевшая на карантине певица раскрыла секрет стройности

Похудевшая на карантине певица раскрыла секрет стройности
Анна Плетнева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Солистка группы "Винтаж" рассказала, как сбросила два килограмма

Во время самоизоляции Анне Плетневой удалось не только сохранить стройную фигуру, но и похудеть на несколько килограммов, при этом набрав мышечную массу. Об этом рассказала сама певица.

Солистка группы "Винтаж" опубликовала новое фото в "Инстаграм". В кадре звезда взвешивается, изображая удивление. Плетнева в подписи к снимку призналась, что сбросила два килограмма.

"Как так?", "Я раньше так же могла. А теперь даже если не ем, все равно в ширь расту", – удивились подписчики певицы (орфография и пунктуация сохранены).

О том, как ей удалось похудеть, звезда рассказала в интервью "7 дней". По словам Анны, обычно она не сидит на диетах и ест все, что захочет из-за больших нагрузок во время выступлений. За один концерт артистка теряет около полутора-двух килограммов.

В период пандемии коронавируса, когда все выступления Плетневой отменились, сохранить фигуру ей помогло шоу "Маска". Звезда участвовала в проекте в образе попугая. Костюм был тяжелым, находиться в нем было невероятно жарко, призналась солистка группы "Винтаж", именно поэтому нагрузки было не меньше, чем в обычное время.

Ранее Анна Плетнева снялась в обтягивающем черном боди, открыв бедра.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Последние новости о коронавирусе в России на 20 мая

Страна прошла пик заражений, по мнению эксперта, все россияне переболеют этой инфекцией, в Туле разгорелся скандал - важные новости о COVID-19 на среду в материале "Утро.ру"

СМИ: Парад Победы и голосование по Конституции пройдут в один день

Знаменательной датой может стать 24 июня

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей