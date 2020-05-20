Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
Во время самоизоляции Анне Плетневой удалось не только сохранить стройную фигуру, но и похудеть на несколько килограммов, при этом набрав мышечную массу. Об этом рассказала сама певица.
Солистка группы "Винтаж" опубликовала новое фото в "Инстаграм". В кадре звезда взвешивается, изображая удивление. Плетнева в подписи к снимку призналась, что сбросила два килограмма.
"Как так?", "Я раньше так же могла. А теперь даже если не ем, все равно в ширь расту", – удивились подписчики певицы (орфография и пунктуация сохранены).
О том, как ей удалось похудеть, звезда рассказала в интервью "7 дней". По словам Анны, обычно она не сидит на диетах и ест все, что захочет из-за больших нагрузок во время выступлений. За один концерт артистка теряет около полутора-двух килограммов.
В период пандемии коронавируса, когда все выступления Плетневой отменились, сохранить фигуру ей помогло шоу "Маска". Звезда участвовала в проекте в образе попугая. Костюм был тяжелым, находиться в нем было невероятно жарко, призналась солистка группы "Винтаж", именно поэтому нагрузки было не меньше, чем в обычное время.
Ранее Анна Плетнева снялась в обтягивающем черном боди, открыв бедра.
Страна прошла пик заражений, по мнению эксперта, все россияне переболеют этой инфекцией, в Туле разгорелся скандал - важные новости о COVID-19 на среду в материале "Утро.ру"