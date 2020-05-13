Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Российская певица снялась с голыми бедрами

Российская певица снялась с голыми бедрами
Анна Плетнева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Солистка группы "Винтаж" поучаствовала в фотосессии

Анна Плетнева поделилась с подписчиками новым снимком. На фото артистка позирует в черном обтягивающем боди. Юбки на знаменитости нет, бедра остались неприкрытыми. Эффектный кадр солистка группы "Винтаж" опубликовала в социальной сети, где мгновенно получила сотни комплиментов от поклонников.

Сама артистка поделилась с аудиторией выводом, который сделала после участия в шоу "Маска". Напомним, артистка скрывалась от жюри и зрителей в костюме попугая. После окончания проекта звезда переосмыслила значение внешности.

"Я окончательно убедилась, что внешние данные – далеко не главное в нашей жизни", – написала Анна в "Инстаграм".

Некоторые пользователи с мнением знаменитости согласились, другие считают, что Плетнева очень красива, поэтому не может быть объективной, дополняет "Пятый канал".

"Аня, ты самая лучшая", "С такими данными, конечно, не главное", "Сказала красотка с копной волос, спортивной-точеной фигурой и в добавок с талантами в виде слуха и голоса", "Ну, такими данными грех не похвастать", "Вы прекрасно выглядите", – похвалили артистку в соцсети (орфография и пунктуация авторов сохранены).

До этого Анна Плетнева вышла на улицу в шубе на голое тело. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Больше 10 тысяч зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 13 мая

Жертвами COVID-19 стали еще 96 человек

Пришло время действовать: гороскоп на 13 мая

Астрологический прогноз на 13.05.2020 подскажет, чего ждать от грядущего дня

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей