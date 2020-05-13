Солистка группы "Винтаж" поучаствовала в фотосессии

Анна Плетнева поделилась с подписчиками новым снимком. На фото артистка позирует в черном обтягивающем боди. Юбки на знаменитости нет, бедра остались неприкрытыми. Эффектный кадр солистка группы "Винтаж" опубликовала в социальной сети, где мгновенно получила сотни комплиментов от поклонников.

Сама артистка поделилась с аудиторией выводом, который сделала после участия в шоу "Маска". Напомним, артистка скрывалась от жюри и зрителей в костюме попугая. После окончания проекта звезда переосмыслила значение внешности.

"Я окончательно убедилась, что внешние данные – далеко не главное в нашей жизни", – написала Анна в "Инстаграм".

Некоторые пользователи с мнением знаменитости согласились, другие считают, что Плетнева очень красива, поэтому не может быть объективной, дополняет "Пятый канал".

"Аня, ты самая лучшая", "С такими данными, конечно, не главное", "Сказала красотка с копной волос, спортивной-точеной фигурой и в добавок с талантами в виде слуха и голоса", "Ну, такими данными грех не похвастать", "Вы прекрасно выглядите", – похвалили артистку в соцсети (орфография и пунктуация авторов сохранены).

До этого Анна Плетнева вышла на улицу в шубе на голое тело.