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Один из самых известных телеврачей страны – Александр Мясников – назвал главную опасность антибактериального мыла. По мнению доктора, им стоит пользоваться только больным людям.
Антибактериальное мыло убивает полезные элементы и увеличивает сопротивляемость к антибиотикам. Здоровому человеку не следует им пользоваться, заявил Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Его стоит пускать в ход в исключительных случаях. Например, его могут использовать определенные категории больных, пишет "ФедералПресс".
Доктор Мясников уточнил, что медики в целом не очень хорошо относятся к антибактериальному мылу из-за его специфических свойств, уточняет "Царьград".
Ранее теледоктор Александр Мясников рассказал о странной избирательности коронавируса.
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