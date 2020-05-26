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Доктор Мясников назвал главную опасность антибактериального мыла

Здоровым людям не стоит им пользоваться

Один из самых известных телеврачей страны – Александр Мясников – назвал главную опасность антибактериального мыла. По мнению доктора, им стоит пользоваться только больным людям. 

Антибактериальное мыло убивает полезные элементы и увеличивает сопротивляемость к антибиотикам. Здоровому человеку не следует им пользоваться, заявил Мясников в эфире телеканала "Россия 1". 

Его стоит пускать в ход в исключительных случаях. Например, его могут использовать определенные категории больных, пишет "ФедералПресс"

Доктор Мясников уточнил, что медики в целом не очень хорошо относятся к антибактериальному мылу из-за его специфических свойств, уточняет "Царьград"

Ранее теледоктор Александр Мясников рассказал о странной избирательности коронавируса. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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