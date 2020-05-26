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Поезда между Москвой и Петербургом начнут ходить чаще

РЖД постепенно возвращает прежнее количество перевозок в день

Поезда из Санкт-Петербурга в Москву и обратно начнут ходить чаще. Пока такая мера коснулась только "Сапсанов", информирует РИА "Новости". В день холдинг будет осуществлять 8 рейсов утром и столько же вечером. 

Количество перевозок было сокращено из-за сниженного пассажиропотока. Гендиректор РДЖ Олег Белозеров на совещании президента РФ Владимира Путина в начале мая заявил, что РЖД отменила более половины поездов дальнего следования из-за эпидемии коронавируса. 

По сравнению с прошлым годом перевозка пассажиров в составах дальнего следования снизилась на 77%.

Анна ШУЛЕПОВА

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