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Поезда из Санкт-Петербурга в Москву и обратно начнут ходить чаще. Пока такая мера коснулась только "Сапсанов", информирует РИА "Новости". В день холдинг будет осуществлять 8 рейсов утром и столько же вечером.
Количество перевозок было сокращено из-за сниженного пассажиропотока. Гендиректор РДЖ Олег Белозеров на совещании президента РФ Владимира Путина в начале мая заявил, что РЖД отменила более половины поездов дальнего следования из-за эпидемии коронавируса.
По сравнению с прошлым годом перевозка пассажиров в составах дальнего следования снизилась на 77%.
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