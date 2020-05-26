Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
557 новости
Короткие шутки Владимира Винокура на злободневные темы поднимут настроение на весь день.
После вернулся домой – смотрю, телефон забыл. Иду к соседям, дверь открывает муж. Я говорю: "Здравствуйте, а можно я телефон свой заберу? А то я его у вас в шкафу забыл, когда вас дома не было".
И тут новый начальник ввел штраф – тысяча рублей за каждое слово. Повисла гробовая тишина. Поговорить не о чем.
Россияне начинают плавно возвращаться к прежней жизни
Подборка приколов от "Утро.ру" поможет начать день с улыбки