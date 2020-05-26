Самые смешные отрывки из монологов юмориста - в подборке "Утро.ру"

Короткие шутки Владимира Винокура на злободневные темы поднимут настроение на весь день.

Мы с женой живем в многоэтажном доме, и соседи у нас невероятно странные. Попросила меня одна посидеть с ее дочкой, пока она в магазине. Ну мы в девочкой в прятки играли: я сидел в шкафу, а она меня искала.

После вернулся домой – смотрю, телефон забыл. Иду к соседям, дверь открывает муж. Я говорю: "Здравствуйте, а можно я телефон свой заберу? А то я его у вас в шкафу забыл, когда вас дома не было".





Я работаю в ЖЭКе. Народ у нас простой, но когда дело касается русского языка, то мы его знаем во всем величии и могуществе. И то, что многие называют матом, для нас это обычная повседневная речь. Если бы за это вручали премию, мы бы из этих статуэток сделали километровый забор вокруг ЖЭКа.

И тут новый начальник ввел штраф – тысяча рублей за каждое слово. Повисла гробовая тишина. Поговорить не о чем.



