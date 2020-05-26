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Вызовут приступ смеха: лучшие анекдоты Максима Галкина

Вызовут приступ смеха: лучшие анекдоты Максима Галкина
Максим Галкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
"Утро.ру" представляет подборку смешных шуток известного юмориста

Анекдоты до слез и приколы от Максима Галкина развлекут после работы. 

  • Как-то один грузин звонит любовнице:

– Дорогая, жду тебя в Тбилиси.

– Дорогой, ты что с ума сошел, что я мужу скажу? 

– А ты скажи, что у тебя подруга детства умерла.

– А это идея. 

Идет женщина к супругу и говорит:

– Любимый, мне нужно срочно ехать в Тбилиси на похороны, у меня умерла подруга детства. Ты ее не знал. 

– Да, конечно, поезжай. Такое горе. Но у тебя же детство в Москве прошло? – отозвался муж. 

– Так, ну да, у нее тоже. Детство прошло, уехала в Тбилиси и умерла.

– Хорошо, тогда с тобой поедет моя мама.

Женщина испугалась, но любовник сказал, чтобы ехала со свекровью и не устраивала истерик. Прилетели женщины в Тбилиси. Их встречают две машины, которые увозят родственниц в разные стороны. Невестка со свекровью не виделись три дня, а встретились опять в самолете на Москву.

– Не знаю, как ты, но я лечу в Тбилиси на девять и на 40 дней, – говорит свекровь. 

  • Проходит в советской России международный фестиваль. Объявили распродажу черной икры по 40 копеек за килограмм, чтобы показать гостям все прелести жизни в нашей стране. Руководство магазина, где должна пройти распродажа выходит к ждущим на улице в мороз людям и говорит: 

– Дорогие гости, распродажа должна вот-вот начаться. Но из-за дефицита товара продавать икру будем не всем. Просьба – евреем покинуть очередь.

Евреи плечами пожали и ушли. Спустя два часа начальник магазина объявляет: 

– Икра будет продаваться лишь членам партии. 

Не состоящие в партии люди ушли. Затем начальник сообщил, что икру смогут купить лишь ветераны войны, затем – ветеранам гражданской войны. К ночи остался один замерзший человек – ветеран гражданской войны. Начальник говорит: 

– Дед, выпей водки. Ты же понимаешь, что икры-то и нет? Ты же понимаешь, что нужно было иностранцам показать величие страны?

– Понимаю, знаю же, в какой стране живу. У меня один вопрос. Почему евреев первыми отпустили?

  • Я очень боюсь врачей. Мне тут историю рассказали: терапевт взял анализы крови у двух женщин с одинаковыми именами и фамилиями. Пришли анализы Васечкиных. У одной нашли диабет, у другой – сифилис. Врач сидит в шоке, не знает, что делать, как определить, у кого, какой диагноз. Врывается в кабинет мужчина и орет: 

– Что с моей женой Васечкиной? 

– Вы знаете, – говорит врач. – Надо пересдать анализы.

– Не надо! Говорите, чем болеет моя супруга.

– Вы знаете, этот анализ проходит в два этапа. Сначала сдает ваша жена, затем вы. Сходите в магазин, купите три килограмма шоколадных конфет и скормите их супруге. Если она не умрет, больше с ней любовью не занимайтесь. 

Ранее "Утро.ру" делилось анекдотами для взрослых. 

Полина ИВАНОВА

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