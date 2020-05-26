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Анекдоты до слез и приколы от Максима Галкина развлекут после работы.
– Дорогая, жду тебя в Тбилиси.
– Дорогой, ты что с ума сошел, что я мужу скажу?
– А ты скажи, что у тебя подруга детства умерла.
– А это идея.
Идет женщина к супругу и говорит:
– Любимый, мне нужно срочно ехать в Тбилиси на похороны, у меня умерла подруга детства. Ты ее не знал.
– Да, конечно, поезжай. Такое горе. Но у тебя же детство в Москве прошло? – отозвался муж.
– Так, ну да, у нее тоже. Детство прошло, уехала в Тбилиси и умерла.
– Хорошо, тогда с тобой поедет моя мама.
Женщина испугалась, но любовник сказал, чтобы ехала со свекровью и не устраивала истерик. Прилетели женщины в Тбилиси. Их встречают две машины, которые увозят родственниц в разные стороны. Невестка со свекровью не виделись три дня, а встретились опять в самолете на Москву.
– Не знаю, как ты, но я лечу в Тбилиси на девять и на 40 дней, – говорит свекровь.
– Дорогие гости, распродажа должна вот-вот начаться. Но из-за дефицита товара продавать икру будем не всем. Просьба – евреем покинуть очередь.
Евреи плечами пожали и ушли. Спустя два часа начальник магазина объявляет:
– Икра будет продаваться лишь членам партии.
Не состоящие в партии люди ушли. Затем начальник сообщил, что икру смогут купить лишь ветераны войны, затем – ветеранам гражданской войны. К ночи остался один замерзший человек – ветеран гражданской войны. Начальник говорит:
– Дед, выпей водки. Ты же понимаешь, что икры-то и нет? Ты же понимаешь, что нужно было иностранцам показать величие страны?
– Понимаю, знаю же, в какой стране живу. У меня один вопрос. Почему евреев первыми отпустили?
– Что с моей женой Васечкиной?
– Вы знаете, – говорит врач. – Надо пересдать анализы.
– Не надо! Говорите, чем болеет моя супруга.
– Вы знаете, этот анализ проходит в два этапа. Сначала сдает ваша жена, затем вы. Сходите в магазин, купите три килограмма шоколадных конфет и скормите их супруге. Если она не умрет, больше с ней любовью не занимайтесь.
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