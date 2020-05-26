Телеведущий встал на защиту режиссера после скандала

Популярный ведущий Владимир Соловьев в скандале между журналистом Владимиром Познером и режиссером Никитой Михалковым занял сторону последнего. Он обрушился на известного журналиста с критикой и обозвал его "долбаной промокашкой".

Отметим, что фамилия Познера не прозвучала, однако Соловьев недвусмысленно намекнул, что речь идет именно о нем. Телеведущий резко раскритиковал известного коллегу с "соседнего телеканала" за отправленное Михалкову письмо с поучениями. Ранее о письме Познера рассказывал сам кинорежиссер.

В эфире "Соловьев LIVE" на своем ютуб-канале Владимир Соловьев заявил, что очень уважает Никиту Михалкова и считает его настоящим патриотом. Вместе с этим, он сказал, что не по всем вопросам согласен с Никитой Сергеевичем.

Соловьев назвал "омерзительной травлей" скандал после очередной серии программы Михалкова "Бесогон ТВ", где тот затронул тему чипирования и взглядов Билла Гейтса на будущее человечества.



Комментируя выпад Познера против Михалкова, телеведущий отметил, что журналист совершил подлость. Своим письмом он хотел уязвить Михалкова и прочесть ему поучительную лекцию, уверен Соловьев.

"Промокашка долбаная! Поучить! Стукачок еще с советских времен решил поучить", – негодует телеведущий.

Напомним, в своей передаче Михалков рассказал о письме Познера, в котором тот осудил кинорежиссера за мнение о возможном чипировании всего человечества.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что вскрывшего заговор массового чипирования Михалкова сняли с эфира из-за цензуры.