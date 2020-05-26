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Ванга предсказала России страшные потрясения в 2021 году

Ванга предсказала России страшные потрясения в 2021 году
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В следующем году страну ждет сокращение населения

Болгарская ясновидящая Ванга оставила в наследие человечеству огромное количество пророчеств. Так, она предсказала миру, что к 2021 году деньги исчезнут и обратятся в цифры.

Во время ее жизни, а умерла провидица в конце ХХ века, такие слова казались нелепицей. Напротив, современному человеку ее предсказание вполне понятно. Сегодня бумажные купюры все реже используются людьми – безналичный расчет намного практичнее и удобней.

Вообще, по словам Ванги, 2020-2021 годы станут переломными для мировой истории и, в особенности, для России.

Так, на 2021 год известная прорицательница предсказала значительное сокращение населения в России. При этом толкователи спорят, что станет причиной таких изменений. Одни считают, что виной всему будет демографический кризис, а другие ожидают начало войны.

Кстати, некоторые эксперты, далекие от ясновидения, утверждают, что именно на 2021 год придется пик демографического спада.

При этом Ванга говорила, что численность россиян со временем восстановится. 

Кроме того, 2020-2021 годы станут временем, когда многие страны ополчатся на Россию. Стоит отметить, что обширные антироссийские санкции и общая риторика западных держав наглядно подтверждают слова провидицы. Однако испытания только закалят русскую землю, и в 2024-2025 годы страну ждет начало эпохи процветания.

А вот на 2020-20230 годы провидица предсказывала серьезные природные катаклизмы – землетрясения, потопы, эпидемии. И только одна Россия устоит в этом хаосе.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Ванга говорила о третьей мировой войне.

Ольга ФЕДОРОВА

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