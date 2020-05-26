Тест питомца на коронавирус оказался положительным

В России кошка подхватила коронавирусную инфекцию. Животному сделали тест на SARS-CoV-2, и он дал положительный результат. После этого медики решили поместить питомца на карантин.

При этом животное тестировали по той же методике, что людей – у кошки взяли мазок из носоглотки.

Данных о владельцах животного и их состоянии здоровья пока нет. Также неизвестно, есть ли у питомца какие-либо проявления коронавирусной пневмонии.

Об этом инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE).

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