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В России кошку посадили на карантин из-за COVID-19

В России кошку посадили на карантин из-за COVID-19
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Тест питомца на коронавирус оказался положительным

В России кошка подхватила коронавирусную инфекцию. Животному сделали тест на SARS-CoV-2, и он дал положительный результат. После этого медики решили поместить питомца на карантин.

При этом животное тестировали по той же методике, что людей – у кошки взяли мазок из носоглотки.

Данных о владельцах животного и их состоянии здоровья пока нет. Также неизвестно, есть ли у питомца какие-либо проявления коронавирусной пневмонии.

Об этом инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE).

Ранее "Утро.ру" рассказывало о связи между COVID-19 и летучими мышами.

Ольга ФЕДОРОВА

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