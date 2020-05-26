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В России кошка подхватила коронавирусную инфекцию. Животному сделали тест на SARS-CoV-2, и он дал положительный результат. После этого медики решили поместить питомца на карантин.
При этом животное тестировали по той же методике, что людей – у кошки взяли мазок из носоглотки.
Данных о владельцах животного и их состоянии здоровья пока нет. Также неизвестно, есть ли у питомца какие-либо проявления коронавирусной пневмонии.
Об этом инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE).
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