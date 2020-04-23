Грызуны идут рука об руку с инфекцией уже много лет

Коронавирус напрямую связан с летучими мышами. К такому выводу пришли исследователиФилдовского музея естественной истории в Чикаго. Выяснилось, что инфекция и животные развивались вместе миллионы лет.

В результате проведенных исследований биологам удалось выяснить, что каждое семейство рукокрылых является носителем своего штамма вируса. Редко бывает так, что они совпадают. Стоит отметить также, что штаммы коронавируса у летучих мышей отличаются от видов инфекции, найденных у других животных.

Наличие COVID-19 у представителей фауны нашей планеты доказывает, что вирус имеет естественное, природное происхождение. Многие исследователи, в свою очередь, полагали, что это не так. Один из лауреатов Нобелевской премии даже привел доказательство того, что коронавирус создан "в пробирке".

Америка, изучив теорию о неприродном происхождении инфекции, выставила претензии Китаю, где и вспыхнула эпидемия. США решили, что КНР должна ответить за распространившееся по миру заболевание.