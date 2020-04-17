Эксперт счел версию о заражении людей от диких животных легендой

Новый коронавирус имеет лабораторное происхождение, поскольку он содержит частицы ВИЧ. Об этом заявил лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии из Франции Люк Монтанье в интервью порталу Pourquoi Docteur.

Он убежден, что COVID-19 создан в лаборатории китайского Уханя. Французский вирусолог назвал версию о заражении людей коронавирусом от диких животных красивой легендой, не имеющей отношения к реальности.

По его мнению, смертельная инфекция вырвалась, когда китайские ученые пытались создать вакцину от ВИЧ.

Напомним, накануне Вашингтон обвинил Пекин в создании вируса, указав на "нулевого" пациента из уханьской лаборатории. В свою очередь в КНР сегодня сообщили, что COVID-19 в Ухань завезли извне.

