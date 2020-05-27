Экс-глава российского региона хочет восстановиться в должности

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск против президента России Владимира Путина. Об этом говорится на сайте Верховного суда.

Таким образом Игнатьев хочет оспорить решение Путина об отставке. Первое заседание назначено на 30 июня, говорится в картотеке дел.

Случай, когда бывшие региональные руководители оспаривают свою отставку, считается беспрецедентным, передает НСН. В последние 20 лет в нашей стране такого не было, рассказал РБК адвокат Руслан Коблев.

Президент России уволил главу Чувашии из-за "потери доверия" после неуважительного поведения политика, напоминает URA.RU. Игнатьев был губернатором республики в течение десяти лет.