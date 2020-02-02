Бывший руководитель республики повел себя некрасиво

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал увольнение главы Чувашии Михаила Игнатьева. По его словам, поведение чиновника было неприемлемым.

"Мы действительно видели не очень красивые, а точнее совсем некрасивые события", – заявил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Путин не раз говорил о недопустимости любого проявления неуважения к людям со стороны власти. В глазах президента страны такое поведение "неприемлемое", подчеркнул Песков, который добавил, что объяснил бы решение Путина именно этим.

Ранее Игнатьев лишился своего поста после того, как призвал "мочить" журналистов, а также заставил прыгать за ключами офицера МЧС. После скандала правительство Чувашии ушло в отставку по решению и.о. главы республики Олега Николаева.