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Правительство Чувашии ушло в отставку после скандала с главой республики

Жесткое решение принял исполняющий обязанности руководителя республики

Назначенный президентом России Владимиром Путиным и.о. главы Чувашии Олег Николаев на первом заседании с кабинетом министров заявил, что правительство республики сдает полномочия.

Николаев подписал соответствующий указ, передает ТАСС. И.о. главы Чувашии отметил, что со многими министрами будут беседовать на тему организации работы, а также проведут консультации. Некоторые сохранят свои должности, заверил Николаев.

Ранее Путин уволил главу республики Михаила Игнатьева после того, как тот пригрозил "мочить" журналистов, а также заставил подпрыгивать за ключами офицера МЧС во время официальной церемонии вручения машин сотрудникам пожарной охраны. 

Полина ИВАНОВА

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