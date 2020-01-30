Увольнение главы Чувашии должно послужить другим уроком

Чиновникам разных уровней российской власти нужно "прекращать дурить" и реально служить народу. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев, комментируя отставку чувашского руководителя Михаила Игнатьева.

Журналист обратился к представителям власти в своей программе на телеканале "Россия 1". По его словам, в России есть слуги народа, которые еще не осознали, что "служить надо и что необходимо уважать людей, которые оказали тебе доверие".

В качестве яркого примера такой непонятливости он привел теперь уже экс-главу Чувашии.

"Вот есть такой гражданин Михаил Игнатьев. Он решил, что будет очень смешно, если так вот вручить ключи пожарным. Они-то пожарные машины получили, а вот Игнатьев своей должности губернатора лишился. Всем это предупреждение – дурить прекращайте, извольте людей уважать и им служить", – цитирует РИА "Новости" Соловьева.

Напомним, 29 января президент РФ Владимир Путин уволил Игнатьева с поста "в связи с утратой доверия". До этого его также исключили из партии "Единая Россия". Накануне радостные жители Республики весьма оригинально попрощались со скандальным чиновником.

Сегодня глава государства на встрече с общественностью в Красногорске, комментируя идею одного из участников диалога принять закон о противодействии хамству, отметил, что "нужно строже подходить к тем людям, которые хамят", занимая "какое-то должностное положение". Однако он считает, что у нас есть законы, защищающие честь и достоинство граждан вне зависимости от того, какой пост они занимают или какие заслуги имеют. Разговор с президентом опубликован на странице "Кремлевский пул РИА" в Twitter.

