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Вознесение Господне: что нельзя делать 28 мая

Вознесение Господне: что нельзя делать 28 мая
Фото: pixabay.com
В этот день запрещалось выбрасывать мусор и отказывать в милостыни нуждающимся

В четверг православные верующие чтят память египетского монаха Пахомия Великого. В этом году на 28 мая также выпадает Вознесение Господне – один из наиболее важных праздников для христиан. Согласно Евангелию, Иисус Христос вознесся на небо на 40-й день после Пасхи.

Традиции и обычаи на 28 мая:

В народном календаре 28 мая называли днем Пахома-Бокогрея. На Руси верили, что после него начинается по-настоящему теплая погода. По традиции было принято ходить на рыбалку, а также заканчивать посевы на полях.

Приметы и поверья на 28 мая:

1. Ясная погода обещала богатый урожай овощей.

2. Багряный закат – к дождливому лету с частыми грозами.

3. Если к этому времени вернулись ласточки и стрижи, то скоро будет тепло.

Что можно и нельзя делать 28 мая:

На Вознесение принято идти в храм на службу, верующие часто приходят к всенощной. В этом году посетить церковь не удастся из-за пандемии коронавируса, однако прочитать молитвы можно во время богослужения в онлайн-формате.

После молитвы принято собираться за праздничным обедом в кругу семьи. Согласно поверью, на Вознесение нельзя никому отказывать в милостыни. Считается, что в этот день по улицам под видом нуждающегося ходит сам Христос. Также не принято выбрасывать мусор в праздник.

Ранее "Утро.ру" опубликовало ведический гороскоп на май 2020.

Карина СИРАЗОВА

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