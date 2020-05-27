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Умер обходившийся 80 лет без еды и воды индийский йог

Умер обходившийся 80 лет без еды и воды индийский йог
Прахлад Джани. Кадр youtube.com
Отшельник жил за счет божественной энергии

Знаменитый индийский йог Прахлад Джани ушел из жизни. Широкую популярность представитель духовных практик получил за счет своих необыкновенных способностей –  Прахлад заявлял, что ничего не ел и не пил на протяжении более 80 лет.

Йог отказался от пищи и воды в возрасте 8 лет. На момент смерти ему исполнилось 90 лет, сообщает благотворительная организация Yugal Sarkar Foundation в "Твиттер".

Известно, что знаменитый йог родился в Индии в 1929 году. В семилетнем возрасте он покинул родной дом и отправился в джунгли. Там, по заверениям отшельника, он сумел отказаться от еды и воды. В 12 лет на юного йога снизошло таинственное откровение, после которого он стал поклоняться богине Кали. Это божество символизирует космическую силу вечного времени.

По словам Прахлада, именно Кали даровала ему возможность жить без пищи и воды. Кроме того, отшельник мог преодолевать многокилометровые расстояния и неделями пребывать в медитации.

Вокруг необыкновенных способностей йога ходило много разговоров. Ученные дважды исследовали его организм. Он проводил 10 дней в изоляции и за это время действительно ничего не ел и не пил. Однако далеко не все верили в нечеловеческие возможности отшельника и подозревали его в мошенничестве.

Ранее "Утро.ру" рассказывало об удивительной жизни Прахлада Джани.

Ольга ФЕДОРОВА

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