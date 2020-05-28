Жителям каждого дома выделено время для пребывания на воздухе

Московские власти подготовили для горожан специальную карту, где каждый может посмотреть, какие зоны и в какое время доступны для прогулок.

Зоны, в которых можно передвигаться, обозначены отдельно. Также на этой карте москвич сможет посмотреть, куда ему ходить запрещено. Кроме этого, власти распределили между домами время на прогулки, чтобы в один и тот же период на улицах не скапливалось много людей.

Столичный житель должен будет ввести в специальную графу свой адрес. После этого на карте появится информация, когда и где ему можно гулять.

Интерактивная карта размещена на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее "Утро.ру" сообщало о продлении карантина в Москве.

