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Московские власти подготовили для горожан специальную карту, где каждый может посмотреть, какие зоны и в какое время доступны для прогулок.
Зоны, в которых можно передвигаться, обозначены отдельно. Также на этой карте москвич сможет посмотреть, куда ему ходить запрещено. Кроме этого, власти распределили между домами время на прогулки, чтобы в один и тот же период на улицах не скапливалось много людей.
Столичный житель должен будет ввести в специальную графу свой адрес. После этого на карте появится информация, когда и где ему можно гулять.
Интерактивная карта размещена на официальном сайте мэра Москвы.
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