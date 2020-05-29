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Начать выходные с радостной ноты поможет подборка анекдотов и приколов.
– Погоди, дорогой. А ведь людей на Земле 7,5 млр человек. Значит, у тебя еще шесть девушек?
– Господи, нет, конечно. Я имел в виду, что ты уникальная женщина!
– Да, я так и поняла. Все с тобой ясно. Не подходи ко мне больше!
– На что жалуетесь? – спросил врач.
– О, так у вас все просто!
– Вы так отлично справляетесь со своей работой. Пора вам прибавить!
– Зарплату? – в надежде спрашивает сотрудник.
– Нет, задач и обязанностей!
– Но ведь тогда я стану хуже работать. Вы ведь знаете: чем больше работы, тем более уставший сотрудник.
– В таком случае еще и премии лишим!
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