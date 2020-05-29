Короткие и смешные шутки от "Утро.ру" гарантированно заставят улыбаться

Начать выходные с радостной ноты поможет подборка анекдотов и приколов.

– Любимая, ты такая у меня одна на миллиард.

– Погоди, дорогой. А ведь людей на Земле 7,5 млр человек. Значит, у тебя еще шесть девушек?

– Господи, нет, конечно. Я имел в виду, что ты уникальная женщина!

– Да, я так и поняла. Все с тобой ясно. Не подходи ко мне больше!

Ветеринару стало плохо и он пошел в поликлинику. Зашел в кабинет, сел на стул и смотрит на врача. Доктор уставился на пациента. Десять секунд они не сводят друг с друга глаз.

– На что жалуетесь? – спросил врач.

– О, так у вас все просто!

Начальник вызывает сотрудника в кабинет и говорит:

– Вы так отлично справляетесь со своей работой. Пора вам прибавить!

– Зарплату? – в надежде спрашивает сотрудник.

– Нет, задач и обязанностей!

– Но ведь тогда я стану хуже работать. Вы ведь знаете: чем больше работы, тем более уставший сотрудник.

– В таком случае еще и премии лишим!

Ранее "Утро.ру" делилось шутками Максима Галкина.