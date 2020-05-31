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Повалены деревья и повреждены авто: на Москву обрушился рекордный ливень

Повалены деревья и повреждены авто: на Москву обрушился рекордный ливень
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Непогода сохранится и в течение воскресенья

За двое суток в столице России выпало более месячная норма осадков увеличилась почти в 1,5 раза, по сравнению с обычными значениями, составив 72 мм. Для мая в норме это значение составляет 51 мм. 

В пятницу непогода оказалась разрушительней всего для автомобилей – всего пострадали 20 авто и около 50 деревьев. А в минувшую субботу количество поваленных деревьев составило около 70 штук, а пострадавшими стали 15 машин. Как сообщает телеканал НТВ, с пятницы на субботу были зарегистрированы только механические повреждения, пострадавших граждан при этом нет. 

 

 

Опасная ситуация сохранится и в воскресенье. Росгидромет передает, что в отдельных регионах Москвы могут быть ливни с грозами, порывы ветра до 17 м/с. В столице введен оранжевый уровень опасности.

Евгения НАГОРСКАЯ

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