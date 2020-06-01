Новая жизнь для старых вещей

Если вы только что доели пачку чипсов и спешите отнести ее в мусорку – остановитесь. Она может стать очень полезной в быту. Применение найдется и бутылкам, старым губкам и другим предметам, если подключить фантазию.

Бутылка от холодного чая

Из поллитровой бутылки с холодным чаем – той, у которой большая плоская крышечка, можно приготовить простой дозатор для соусов или масла. Для этого нужно нагреть крышку с внутренней стороны под пламенем свечи, чтобы пластик немного размяк, после чего выгнуть небольшое горлышко наружу с помощью какой-нибудь продолговатой вещи. Например, пластиковой трубочки.

Далее нужно срезать верхушку и надеть крышку на бутылку. Теперь с помощью нее можно удобно полить любым соусом что угодно.

Губка

Если пыль неудобно забилась под оконную раму, то ее легко можно вычистить губкой. Для этого нужно сделать вертикальные разрезы, чтобы они легко проникали между выпуклыми частями окна. Так можно добраться даже до самых труднодоступных мест.

Картонная упаковка от чипсов

Знаете такие чипсы в высоких упаковках? Так вот, из этого можно сделать удобный контейнер для ватных дисков. Понадобится дополнительно клейкая пленка, которые используют для мебели, с узором на ваш вкус. Внизу нужно сделать небольшое полукруглое отверстие. В итоге получится удобное приспособление для того, чтобы хранить ватные диски где угодно.

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