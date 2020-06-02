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Пропавшего на границе с Крымом украинского военного пьяным поймали пограничники

Пропавшего на границе с Крымом украинского военного пьяным поймали пограничники
Фото: instagram.com/rosgvard_official
Выпивший воин Незалежной, предположительно, запасся еще и запрещенными веществами

Сотрудники ФСБ России задержали таинственно пропавшего ранее военнослужащего ВСУ за нарушение государственной границы. Как сообщили в пресс-службе, у него не было при себе документов, однако пограничникам удалось установить его личность. Выяснилось, что это тот самый Е. Добринский, который бесследно исчез на днях на границе с Крымом.

"…задержано лицо без документов, удостоверяющих личность, в состоянии алкогольного опьянения", – цитирует сообщение РИА Новости.

У незадачливого воина обнаружили также неизвестное вещество, предполагается, что это наркотик – его отправили на экспертизу.

Против украинца завели уголовное дело за нарушение границы.

Как пишет УНН, военный, о якобы похищении которого ранее заявили на Украине, судя по всему, потерялся. Ранее он вышел на связь – позвонил сослуживцу, рассказал, что в Крыму, но, где именно, не знает.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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