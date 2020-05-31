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Украинский военный таинственно исчез на границе с Крымом

Украинский военный таинственно исчез на границе с Крымом
Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com/
В Незалежной заявили о похищении

Пропажу обнаружили накануне, 30 мая. Об исчезновении военного на границе с Крымом заявили в Военной службе правопорядка. Отсутствие военного на посту в районе полуострова Чонгар заметили около пяти утра. Поиски результатов не принесли. Телефон военнослужащего ВСУ не отвечает.

Как отмечает служба правопорядка на странице в Фейсбук, возле места, где таинственно исчез боец, нашли следы борьбы.

"С момента исчезновения военнослужащего сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов", – говорится в сообщении.

В качестве предварительной версии выдвинули похищение. Информацию передали правоохранителям.

Ранее Утро.ру писало об испытаниях украинской ракеты "Нептун" в Черном море. Как ранее не раз заявляли в Незалежной, она якобы способна за считаные минуты уничтожить Крымский мост.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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