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Пропажу обнаружили накануне, 30 мая. Об исчезновении военного на границе с Крымом заявили в Военной службе правопорядка. Отсутствие военного на посту в районе полуострова Чонгар заметили около пяти утра. Поиски результатов не принесли. Телефон военнослужащего ВСУ не отвечает.
Как отмечает служба правопорядка на странице в Фейсбук, возле места, где таинственно исчез боец, нашли следы борьбы.
"С момента исчезновения военнослужащего сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов", – говорится в сообщении.
В качестве предварительной версии выдвинули похищение. Информацию передали правоохранителям.
Ранее Утро.ру писало об испытаниях украинской ракеты "Нептун" в Черном море. Как ранее не раз заявляли в Незалежной, она якобы способна за считаные минуты уничтожить Крымский мост.
С соответствующим заявлением выступил Владимир Путин
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