В Незалежной заявили о похищении

Пропажу обнаружили накануне, 30 мая. Об исчезновении военного на границе с Крымом заявили в Военной службе правопорядка. Отсутствие военного на посту в районе полуострова Чонгар заметили около пяти утра. Поиски результатов не принесли. Телефон военнослужащего ВСУ не отвечает.

Как отмечает служба правопорядка на странице в Фейсбук, возле места, где таинственно исчез боец, нашли следы борьбы.

"С момента исчезновения военнослужащего сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов", – говорится в сообщении.

В качестве предварительной версии выдвинули похищение. Информацию передали правоохранителям.

Ранее Утро.ру писало об испытаниях украинской ракеты "Нептун" в Черном море. Как ранее не раз заявляли в Незалежной, она якобы способна за считаные минуты уничтожить Крымский мост.