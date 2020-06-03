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Народные приметы на 4 июня: что можно и нельзя делать в Соловьиный день

Народные приметы на 4 июня: что можно и нельзя делать в Соловьиный день
Фото: pixabay.com
Христиане чтят память мученика Василиска, поэтому в народном календаре этот день также прозвали “Василисков”, или “Васильковый”

Крестьяне считали, что василек – это юноша, которого русалка превратила в цветок. Поэтому у растения синий цвет.

Приметы на 4 июня:

1. Ветер с севера – дождя не будет.

2. Если утром много росы, значит, можно ждать хороший урожай.

3. Соловьи поют громко, будет теплая погода.

4. Погода жаркая, значит, зима будет морозная, а если дождь, то снежная.

Что нельзя делать:

1. Если 4 июня посеять семена, вместо них вырастут васильки.

2. Собранные яйца нельзя хранить в курятнике, их надо приготовить.

3. Если незамужняя девушка будет сегодня плакать, у нее весь год пройдет в слезах.

4. Нельзя ловить соловьев, иначе принесешь в семью неприятности.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на июнь.

Анна ШУЛЕПОВА

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