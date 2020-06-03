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Крестьяне считали, что василек – это юноша, которого русалка превратила в цветок. Поэтому у растения синий цвет.
Приметы на 4 июня:
1. Ветер с севера – дождя не будет.
2. Если утром много росы, значит, можно ждать хороший урожай.
3. Соловьи поют громко, будет теплая погода.
4. Погода жаркая, значит, зима будет морозная, а если дождь, то снежная.
Что нельзя делать:
1. Если 4 июня посеять семена, вместо них вырастут васильки.
2. Собранные яйца нельзя хранить в курятнике, их надо приготовить.
3. Если незамужняя девушка будет сегодня плакать, у нее весь год пройдет в слезах.
4. Нельзя ловить соловьев, иначе принесешь в семью неприятности.
Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на июнь.
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