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Православная церковь чтит 5 июня память святого Леонтия, епископа Ростовского. В народе праздник больше известен, как "Огуречник". На Руси 5 июня с особой внимательностью относились к посадке огурцов.
Приметы 5 июня:
1. Огурцы, которые посадили в этот день, подойдут для засола.
2. Если трава сильно пахнет, то будет дождь.
3. Летающие жуки – к теплому дню.
4. Духота на рассвете предвещает возможное ненастье.
5. Если боярышник цветет, зима будет холодная.
6. Тем, кто в этот день родился, снятся вещие сны.
Что нельзя делать 5 июня:
1. В этот день не стоит поддаваться эмоциям, иначе можно потерять сбережения.
2. Нельзя брать кредиты.
3. Стоит отказаться от важных встреч, они будут безрезультатны.
4. Новые начинания в 5 июня не приведут к успеху.
Ранее "Утро.ру" делилось подробным гороскопом на июнь.
Выступление планируется организовать в уже привычном формате - с экранов телевизоров