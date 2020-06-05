Наши предки считали, что настоящее лето начинается именно в этот день

6 июня церковь чтит память преподобного Никиты Столпника Переславского. На Руси к этому святому обращались, если в семье случалась беда, например, кто-то заболевал. Верили, что молитва к нему может облегчить страдания и даже избавить человека от недуга.

Традиции и обычаи

На Руси думали, что, если в этот день посидеть под кустом шиповника, но в душу придет покой, и все печали отступят. Также это благоприятное время для примирения с близкими. А вот ссориться с родными нельзя – на Никиту Столпника воспрещается ругаться, повышать голос, спорить и выяснять отношения.

Шиповник был в большом почете у наших предков: лепестками заживляли раны, отваром прочищали кровь и лечили простуду. А вот молодые девицы верили, что омовение водой на шиповнике может выбелить кожу.

Приметы на 6 июня:

Коли солнце припекло – пора засевать поле злаками. Выдался знойный день – можно открывать купальный сезон. Утренняя роса на Никиту-столпника – целебная. Дождь как из ведра – жди болезни у домашнего скота. Мелкий дождик – будет много грибов.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на июнь.