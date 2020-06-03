Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В России появились новые опасные клещи-гибриды

В России появились новые опасные клещи-гибриды
Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
Насекомые стали намного коварнее и выносливее

В Сибири обнаружили новый вид клещей, которые могут выжить в различных условиях. Кроме того, насекомые являются переносчиками инфекционных заболеваний. О появлении опасных клещей-гибридов рассказали российские ученые.

Новый вид возник благодаря скрещиванию таежного клеща и клеща Павловского. Исследователи предположили, что это произошло благодаря существованию на одной территории.

На данный момент клещи чаще всего встречаются в Новосибирской области. Для человека гибрид представляет большую опасность, чем его прародители, пишет "Наука в Сибири".

Насекомые выживают в условиях, которые подходят обоим видам, а также переносят больше инфекций: вирус клещевого энцефалита, боррелии, риккетсии, эрлихии, аноплазмы и бабезии.

По словам ученых, наибольшую активность клещи проявляют в мае и июне, передает телеканал "360". Именно поэтому от прогулок по лесу в это время лучше воздержаться.

Ранее специалисты предупредили, что в этом году из-за аномально теплой зимы нашу страну ожидает нашествие клещей.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Мир за полгода дважды был на грани уничтожения

Сломанный чип привел в боевую готовность все расчеты ядерных ракет США

Свежая статистика по коронавирусу в России на 3 июня

За сутки COVID-19 обнаружили у 8536 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1000 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей