Насекомые стали намного коварнее и выносливее

В Сибири обнаружили новый вид клещей, которые могут выжить в различных условиях. Кроме того, насекомые являются переносчиками инфекционных заболеваний. О появлении опасных клещей-гибридов рассказали российские ученые.

Новый вид возник благодаря скрещиванию таежного клеща и клеща Павловского. Исследователи предположили, что это произошло благодаря существованию на одной территории.

На данный момент клещи чаще всего встречаются в Новосибирской области. Для человека гибрид представляет большую опасность, чем его прародители, пишет "Наука в Сибири".

Насекомые выживают в условиях, которые подходят обоим видам, а также переносят больше инфекций: вирус клещевого энцефалита, боррелии, риккетсии, эрлихии, аноплазмы и бабезии.

По словам ученых, наибольшую активность клещи проявляют в мае и июне, передает телеканал "360". Именно поэтому от прогулок по лесу в это время лучше воздержаться.

Ранее специалисты предупредили, что в этом году из-за аномально теплой зимы нашу страну ожидает нашествие клещей.