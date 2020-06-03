Риск военного конфликта в начале XXI века очень высок

Матрона Московская является одной из самых известных предсказательниц. Ее особенно почитают православные верующие. Ясновидящая причислена к лику святых. Она предрекла множество событий, которые впоследствии сбылись: революция 1917 года, убийство семьи Николая II, Вторая мировая война.

Провидица оставила предсказание и для потомков. Матрона Московская была уверена, что XXI век для России, особенно его начало, будет очень непростым. Нашей стране важно заключить союз с Китаем и Индией, однако стоит вести себя осторожно: сверхдержавы могут не только помочь в сложных ситуациях на мировой арене, но и воткнуть нож в спину.

Матрона Московская была уверена, что в начале XXI века разразится третья мировая война. Случится она из-за природных ресурсов: люди буквально начнут драться за воду, уточняет автор Яндекс.Дзен-канала "Моя правила".

Напомним, что не только Матрена Московская напророчила миру крупный военный конфликт. О нем говорила и известная болгарская провидица Ванга.