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Начнут драться за воду: Матрона Московская предсказала третью мировую войну

Начнут драться за воду: Матрона Московская предсказала третью мировую войну
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Риск военного конфликта в начале XXI века очень высок

Матрона Московская является одной из самых известных предсказательниц. Ее особенно почитают православные верующие. Ясновидящая причислена к лику святых. Она предрекла множество событий, которые впоследствии сбылись: революция 1917 года, убийство семьи Николая II, Вторая мировая война. 

Провидица оставила предсказание и для потомков. Матрона Московская была уверена, что XXI век для России, особенно его начало, будет очень непростым. Нашей стране важно заключить союз с Китаем и Индией, однако стоит вести себя осторожно: сверхдержавы могут не только помочь в сложных ситуациях на мировой арене, но и воткнуть нож в спину. 

Матрона Московская была уверена, что в начале XXI века разразится третья мировая война. Случится она из-за природных ресурсов: люди буквально начнут драться за воду, уточняет автор Яндекс.Дзен-канала "Моя правила". 

Напомним, что не только Матрена Московская напророчила миру крупный военный конфликт. О нем говорила и известная болгарская провидица Ванга. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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