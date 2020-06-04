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Познер разозлился на оценивающих ситуацию в США россиян-расистов

Познер разозлился на оценивающих ситуацию в США россиян-расистов
Владимир Познер. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Судить о событиях в другой стране могут только избранные

В России не знают, что такое – жизнь в Америке. Поэтому россияне не  должны осуждать погромы и пожары, которые устраивают демонстранты в США после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, и ответные действия стражей порядка. Об этом заявил телеведущий Владимир Познер, много лет проживший в США.

По его мнению, все рассуждения о происходящем сейчас на улицах американских городов "поверхностны" и "ошибочны". Журналист не скрывает, что его раздражают попытки людей оценить происходящее за океаном, ведь это "другая страна с другой историей". Тем более что россияне сами являются расистами.

"Большинство россиян априори относятся к чернокожим хуже, чем к белым, и поэтому склонны сразу осуждать черных", - приводит "Свободная пресса" слова Познера.

По его оценке, в США так и не преодолен расовый барьер. Поэтому полиция по-разному реагирует на действия людей с разным цветом кожи: например, в убегающем чернокожем парне сразу видят преступника и стреляют по нему, а с белыми так не поступают. Поэтому афроамериканцы реагируют на подобное негативное отношение с агрессией или, по словам Познера, с "отчаянием".

Массовые протесты в США начались после того, как афроамериканец Джордж Флойд умер при задержании. Полиция Миннеаполиса заподозрила его в оплате покупки фальшивой купюрой. Мужчину повалили на землю и наступили ногой на шею. Флойд успел несколько раз сказать, что не может дышать, затем потерял сознание и скончался. Дело в отношении полицейских открыли только после того, как в американских городах начались акции протеста. Однако демонстранты ведут себя агрессивно: бьют витрины магазинов, жгут машины непричастных к произошедшему жителей. В ответ полиция использует слезоточивый газ и резиновые пули. 

У американских протестантов нашлись единомышленники в Европе. Накануне бунт устроили недовольные в Великобритании.

Фоторепортаж
Пожары и убийства: погромы в США из-за произвола полиции переросли в кровавый бунт
Фото: EPA/CRAIG LASSIG/ТАСС Фото: EPA/CRAIG LASSIG/ТАСС
Фото: EPA/CRAIG LASSIG/ТАСС Фото: AP Photo/John Minchillo/ТАСС Фото: AP Photo/John Minchillo/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

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