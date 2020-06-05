Его можно будет использовать в любом регионе страны

Министерство транспорта РФ приступило к разработке единого стандарта для оплаты проезда на городском транспорте. Такие нововведения позволят к концу следующего года предложить россиянам единый проездной билет, который будет действовать в любом уголке страны.

Сейчас многие граждане в различных регионах платят за проезд банковскими картами или через мобильное приложение. Это удобно, так как везде можно пользоваться одним платежным инструментом. Однако отсутствие универсального билета не дает людям экономить на разовых поездках, передает издание "Известия".

Как отмечает "ФедералПресс", для реализации этого проекта в регионах будут создавать передовые цифровые технологии, среди которых бесконтактные способы оплаты проезда.

На сегодняшний день единые проездные уже используются в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, напоминает телеканал "360".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, сколько будут платить россиянам за работу в праздники.

