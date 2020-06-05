Отгул или двойная ставка – решать работнику

В июне граждан РФ ждет несколько дополнительных выходных. Страна отмечает День России 12-го числа, и мы будем отдыхать с 12 по 14 июня. Кроме того, на 24-е назначен Парад Победы, этот день тоже объявлен выходным.

Осталось разобраться, сколько будут платить тем, кто все же пойдет трудиться в эти дни. Как отметил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников, порядок оплаты труда в праздники и выходные установлен Трудовым кодексом РФ. В этом документе указано, что такая работа должна оплачиваться как минимум в двойном размере, передает "Лайф.ру".

То есть, если человек работает в период с 12 по 14 июня, работодатель должен заплатить ему как минимум двойной оклад за каждый день. Например, средняя заработная плата за день – 2,5 тыс. рублей. Значит, за работу в праздник заплатят 5 тысяч.

При этом двойная ставка – это минимум, по договоренности с работодателем можно получить и больше.

Эксперт также напомнил, что, по закону, в праздники россиянину платят только за фактически отработанные часы. Если человек вышел поработать на четыре часа, то ему заплатят двойную ставку только за это время.

Наряду с этим сотруднику вместо денег могут предложить дополнительный выходной в другое время. Для людей, работающих посменно, рабочий день в праздник оплачивается по обычной ставке.

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