Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
В июне граждан РФ ждет несколько дополнительных выходных. Страна отмечает День России 12-го числа, и мы будем отдыхать с 12 по 14 июня. Кроме того, на 24-е назначен Парад Победы, этот день тоже объявлен выходным.
Осталось разобраться, сколько будут платить тем, кто все же пойдет трудиться в эти дни. Как отметил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников, порядок оплаты труда в праздники и выходные установлен Трудовым кодексом РФ. В этом документе указано, что такая работа должна оплачиваться как минимум в двойном размере, передает "Лайф.ру".
То есть, если человек работает в период с 12 по 14 июня, работодатель должен заплатить ему как минимум двойной оклад за каждый день. Например, средняя заработная плата за день – 2,5 тыс. рублей. Значит, за работу в праздник заплатят 5 тысяч.
При этом двойная ставка – это минимум, по договоренности с работодателем можно получить и больше.
Эксперт также напомнил, что, по закону, в праздники россиянину платят только за фактически отработанные часы. Если человек вышел поработать на четыре часа, то ему заплатят двойную ставку только за это время.
Наряду с этим сотруднику вместо денег могут предложить дополнительный выходной в другое время. Для людей, работающих посменно, рабочий день в праздник оплачивается по обычной ставке.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, кто разбогатеет после эпидемии коронавирус.
Подборка шуток от "Утро.ру" поможет выдержать последний рабочий день недели
За сутки от китайской инфекции скончались 144 человека