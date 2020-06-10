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В Кремле оправдались за отказ пригласить Зеленского на Парад Победы

В Кремле оправдались за отказ пригласить Зеленского на Парад Победы
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Глава Незалежной не разделит радость от праздника с коллегами

Украина фактически отказалась быть членом СНГ, поэтому Россия не стала приглашать президента Владимира Зеленского на Парад в честь 75-летия Победы над фашизмом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы", – указал Песков, передает РИА "Новости".

По словам Пескова, Зеленскому приглашение на Парад даже не отправлялось, пишет "Свободная пресса". С 9 Мая президент РФ Владимир Путин его также не поздравил, теплых слов российского лидера удостоились только украинцы, хранящие память о подвиге советского народа в годы Второй мировой войны. В ответ Зеленский не упомянул бойцов Красной армии, павших при защите Украины от гитлеровских войск.  

Из-за пандемии коронавируса традиционный парад на Красной площади 9 мая 2020 г. не состоялся. По решению президента РФ Владимира Путина, мероприятие перенесено на 24 июня. Этот день сделали в России выходным. Уже известно, что на торжество планируют приехать главы Казахстана, Киргизии, Сербии, Израиля, Молдавии, Палестины, передает телеканал "360".

О том, как будет проходить Парад, рассказали в Минобороны. О репетициях Парада Победы с Москве "Утро.ру" писало ранее.

Николай ВИКТОРОВ

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