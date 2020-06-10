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Александр Лукашенко приедет на Парад Победы, который состоится в российской столице 24 июня. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Дипломат выступал в режиме онлайн, когда сообщил, что через две недели лидер белорусов должен прибыть в Москву, передает РИА "Новости".
Как напоминает издание URA.RU, торжество не состоялось, как обычно, 9 мая из-за эпидемии коронавируса.
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