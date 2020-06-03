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Ночная репетиция главного Парада в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоится 14 июня. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения в Москве в среду, 3 июня.
Ранее предполагалось провести репетицию 4 июня, передает НСН. В ГИБДД рекомендовали жителям и гостям столицы не ездить в центр города на автомобилях, поскольку часть дорог будет перекрыта.
Парад Победы в 2020 г. состоится 24 июня. Он был перенесен с 9 мая из-за эпидемии коронавируса. В честь этого события россиянам подарили лишний выходной.
Ранее Минобороны поделилось подробностями о том, как будет проходить торжественное мероприятие.
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