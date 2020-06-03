Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Дату репетиции Парада Победы в Москве изменили

Тренировка военных на Красной площади пройдет позже запланированного срока

Ночная репетиция главного Парада в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоится 14 июня. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения в Москве в среду, 3 июня.

Ранее предполагалось провести репетицию 4 июня, передает НСН. В ГИБДД рекомендовали жителям и гостям столицы не ездить в центр города на автомобилях, поскольку часть дорог будет перекрыта.

Парад Победы в 2020 г. состоится 24 июня. Он был перенесен с 9 мая из-за эпидемии коронавируса. В честь этого события россиянам подарили лишний выходной. 

Ранее Минобороны поделилось подробностями о том, как будет проходить торжественное мероприятие.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Подсмотрел у русских: немцы выдали неудобную правду о кораблях Маска

Американцы воспользовались космическими идеями, проверенными российским опытом

Свежая статистика по коронавирусу в России на 3 июня

За сутки COVID-19 обнаружили у 8536 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

999 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей