На торжественное мероприятие выделили не более полутора часов

Парад Победы в Москве начнется 24 июня в 10:00 и завершится около 11:30, сообщил главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

В этом году будут задействованы элементы исторического парада 1945 года. "Юбилейный встречный марш" пройдет утром, салют же, по традиции, будет вечером, пишет РИА "Новости".

В 2020 г. Россия празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие, которое каждый год проходит 9 мая, перенесли из-за пандемии.