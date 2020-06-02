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В Минобороны рассказали о длительности Парада Победы

На торжественное мероприятие выделили не более полутора часов

Парад Победы в Москве начнется 24 июня в 10:00 и завершится около 11:30, сообщил главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

В этом году будут задействованы элементы исторического парада 1945 года. "Юбилейный встречный марш" пройдет утром, салют же, по традиции, будет вечером, пишет РИА "Новости".

В 2020 г. Россия празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие, которое каждый год проходит 9 мая, перенесли из-за пандемии.

Анна ШУЛЕПОВА

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