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Россиянам напомнили о сокращенных рабочих неделях в июне

Россиянам напомнили о сокращенных рабочих неделях в июне
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Люди смогут дополнительно отдохнуть дважды

Лето 2020 г. омрачилось для россиян эпидемией коронавируса. Однако июнь преподнесет жителям страны приятные сюрпризы, а именно – два дополнительных выходных.

Так, у россиян будут длинные выходные на следующей неделе, на которой трудиться нужно будет с 8-го по 11-е число. Лишний нерабочий день появился из-за празднования 12 июня Дня России. Накануне, то есть 11 июня, предпраздничный рабочий день сократится на один час.

Также население не будет работать 24 июня, напомнил Роструд, передает РИА "Новости". Этот день оказался выходным из-за того, что президент России Владимир Путин назначил на эту дату Парад Победы. При этом 22 и 23, а также 25 и 26 июня россияне должны будут выйти на работу, как обычно. Зарплату сотрудники должны получат в полном объеме. А тем работникам, которые находятся на сдельной оплате, дадут вознаграждения в соответствии с локальным нормативным актом работодателя. 

Торжество по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне пройдет в 2020 г. не 9 мая из-за эпидемии коронавируса в России, напоминает "Вечерняя Москва".

Полина ИВАНОВА

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