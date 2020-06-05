Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
Пользователей социальных сетей пугают события, происходящие в 2020 году. Лесным пожарам и пандемии коронавируса россияне нашли объяснение. Как написала одна блогер, что все дело в том, что 2020 г. может оказаться 2012-м, в который, по календарю майя, должен случиться апокалипсис.
Автор аккаунта "соленый Гурке" в "Твиттер" отметила, что из-за ошибок, связанных с разными системами исчисления из Григорианского календаря "пропали" восемь лет. То есть сейчас может быть не 2020 г., а 2012-й.
В декабре 2012 г. многие люди ожидали конца света. Считалось, что должен произойти глобальный катаклизм, после которого мир не будем прежним. Сейчас россияне вспомнили о календаре майя и предположили, что страшные события в мире связаны с тем, что грядет апокалипсис. На обсуждение российских пользователей "Твиттер" обратил внимание Medialeaks.
Пока одни пользователи поддерживают автора блога и видят в ее словах логику, другие призывают не верить в вымыслы о конце света и не паниковать просто так.
Ранее "Утро.ру" публиковало предсказания Ванги о России.
Подборка шуток от "Утро.ру" поможет выдержать последний рабочий день недели
За сутки от китайской инфекции скончались 144 человека