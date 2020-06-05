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Конец света наступит в 2020 году: с пророчеством майя вышла ошибка

Конец света наступит в 2020 году: с пророчеством майя вышла ошибка
Кадр из фильма "Геошторм"
О предсказании древней цивилизации вспомнили вновь

Пользователей социальных сетей пугают события, происходящие в 2020 году. Лесным пожарам и пандемии коронавируса россияне нашли объяснение. Как написала одна блогер, что все дело в том, что 2020 г. может оказаться 2012-м, в который, по календарю майя, должен случиться апокалипсис.

Автор аккаунта "соленый Гурке" в "Твиттер" отметила, что из-за ошибок, связанных с разными системами исчисления из Григорианского календаря "пропали" восемь лет. То есть сейчас может быть не 2020 г., а 2012-й.

В декабре 2012 г. многие люди ожидали конца света. Считалось, что должен произойти глобальный катаклизм, после которого мир не будем прежним. Сейчас россияне вспомнили о календаре майя и предположили, что страшные события в мире связаны с тем, что грядет апокалипсис. На обсуждение российских пользователей "Твиттер" обратил внимание Medialeaks. 

Пока одни пользователи поддерживают автора блога и видят в ее словах логику, другие призывают не верить в вымыслы о конце света и не паниковать просто так.

Ранее "Утро.ру" публиковало предсказания Ванги о России. 

Дарья ПЕТРОВА

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