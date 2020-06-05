Президент указал на ошибку, которая привела к катастрофе

Президент Владимир Путин поспорил с главой "Норникеля" Владимиром Потаниным из-за разлива топлива в Красноярском крае. Российский лидер обсудил с бизнесменом на совещании по аварии сумму ущерба, заявив, что происшествия можно было бы избежать.

Путин сказал, что если бы резервуар для хранения топлива своевременно заменили, то такого экологического и экономического ущерба бы не было. Отвечая на вопрос президента о стоимости емкости, Потанин сообщил, что расходы составят порядка 100 миллионов. "Один резервуар стоит гораздо меньше, в разы", – сказал Путин на совещании.

Глава "Норникеля" также добавил, что в целом на восстановительные работы придется потратить больше 10 млрд рублей. При этом он заверил, что все расходы оплатит компания. Путин это решение назвал правильным.

Потанин подчеркнул, что точную сумму сейчас назвать нельзя из-за штрафов, однако пообещал потратить столько, сколько будет нужно. При этом он заявил, что использовать компания будет только лучшие технологии для восстановления экосистемы.

Авария в Норильске произошла в пятницу, 29 мая, однако властям об этом сообщили лишь спустя несколько дней. Восстановление экосистемы может занять около десяти лет.