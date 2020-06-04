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Восстановление экосистемы после аварии в Норильске затянется на 10 лет

Восстановление экосистемы после аварии в Норильске затянется на 10 лет
Фото: Андрей Мармышев/ТАСС
Разлив топлива нанес огромный урон окружающей среде

Устранение последствий экологической трагедии в Норильске займет не менее десяти лет. Об этом заявила замглавы Минприроды России Елена Панова.

По ее мнению, разлив дизтоплива на территории ТЭЦ-3 нанес очень серьезный удар по окружающей среде. Природе понадобится немало времени на восстановление экосистемы, сообщает "Интерфакс".

По факту разлива топлива было возбуждено уголовное дело. Сегодня стало известно, что начальника цеха ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норильского никеля" – Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), – уже арестовали и продержат под стражей минимум до 31 июля, передает РИА "Новости".

Кроме того, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава российского государства Владимир Путин дал поручение расследовать обстоятельства, при которых информация о ЧП была доведена до соответствующих служб, отмечает URA.RU.

Стало известно, что в предоставленных данных обнаружились несостыковки. Так, от МЧС, региональных властей и руководства компании поступили разные сведения, поясняет НСН.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что ущерб от аварии в Норильске оценили в несколько миллиардов рублей. После экокатастрофы река загрязнена на 20 км, а толщина слоя нефтепродуктов на ее поверхности составляет около 20 см, что в десятки тысяч раз превышает норму.

Ольга ФЕДОРОВА

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