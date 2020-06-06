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Английская ведьма предсказала третью мировую войну и появление новой расы

Английская ведьма предсказала третью мировую войну и появление новой расы
Фото: www.globallookpress.com
Согласно предсказанию, люди построят Атлантиду

В Сети всплывает все больше пророчеств о третьей мировой войне. Глобальный военный конфликт предвидела еще в 16 веке и английская ведьма Урсула Саутейл, более известная, как Матушка Шиптон.  

Колдунья считала, что война будет между Востоком и США, а победят последние. Правда, это положит начало концу времен. Матушка Шиптон называла "Золотым веком" не расцвет нашей цивилизации в 21 веке, как многие другие пророки. 

По ее предсказанию, после третьей мировой войны наступит конец света. Затем Земля переродится – появится новая раса людей, которые будут жить на суше, сейчас спрятанной под толщей океана. Исследователи уверены, что ведьма говорила про Атлантиду. Конспирологи считают, что легенды об этом потерянном острове-государстве не воспоминания из прошлого, а видения из будущего. Получается, что Атлантида только будет рождена. Впрочем, случится все это после того, как ее могила в Нерсборо будет сожжена, но пока захоронение остается целым, пишет автор канала Dream Team в Яндекс.Дзене.

Ранее "Утро.ру" писало о предсказании Матроны Московской про третью мировую войну. 

Полина ИВАНОВА

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