Его неплатежеспособность ударила по работе "Останкино"

Телецентр "Останкино" обнародовал сумму, которую ему задолжал Первый канал. Так, на начало 2019 г. размер долга телеканала составлял 1,3 млрд руб., при этом порядка 1 млрд руб. – это просроченная задолженность. Уже к середине лета размер неоплат вырос до 2 млрд рублей, из них 1,7 млрд – просроченные платежи.

Об этом сообщает РБК, в распоряжении которого есть копия финансового отчета телецентра за прошлый год.

По данным информагентства, в отчетной документации также было указано, что долг "Первого канала" оказал негативное влияние на всю деятельность "Останкино", ведь телевизионный канал является ключевым подрядчиком телецентра.

В итоге "Останкино" столкнулся с острой нехваткой денежных средств, что привело к нарушению ряда обязательств телецентра. При этом в отчете отдельно указано, что проблему с выплатой заработных плат телецентр решить смог.

Как отмечает РБК, отчетные документы были размещены на сайте Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, но спустя несколько часов их удалили.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о скандале на Первом канале. Тогда журналиста телеканала выдворили из Белоруссии из-за репортажа о коронавирусе в республике.