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СМИ: Первый канал погряз в долгах

СМИ: Первый канал погряз в долгах
Фото: Ведомости/ТАСС
Его неплатежеспособность ударила по работе "Останкино"

Телецентр "Останкино" обнародовал сумму, которую ему задолжал Первый канал. Так, на начало 2019 г. размер долга телеканала составлял 1,3 млрд руб., при этом порядка 1 млрд руб. – это просроченная задолженность. Уже к середине лета размер неоплат вырос до 2 млрд рублей, из них 1,7 млрд – просроченные платежи.

Об этом сообщает РБК, в распоряжении которого есть копия финансового отчета телецентра за прошлый год.

По данным информагентства, в отчетной документации также было указано, что долг "Первого канала" оказал негативное влияние на всю деятельность "Останкино", ведь телевизионный канал является ключевым подрядчиком телецентра.

В итоге "Останкино" столкнулся с острой нехваткой денежных средств, что привело к нарушению ряда обязательств телецентра. При этом в отчете отдельно указано, что проблему с выплатой заработных плат телецентр решить смог.

Как отмечает РБК, отчетные документы были размещены на сайте Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, но спустя несколько часов их удалили.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о скандале на Первом канале. Тогда журналиста телеканала выдворили из Белоруссии из-за репортажа о коронавирусе в республике.

Ольга ФЕДОРОВА

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