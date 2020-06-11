Изменение коснется выпускников 2020 года

Глава правительства Михаил Мишустин распорядился, чтобы ученики девятых, а также 11-х классов получили аттестаты в этом году без сдачи экзаменов.

Как говорится в постановлении, молодые люди, которые захотят получить среднее профессиональное образование, поступят в соответствующие учебные заведения на основе аттестатов.

Те же ученики, которые захотят поступить в высшие учебные заведения, смогут сдать ЕГЭ. Учителя должны будут помочь школьникам подготовиться.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о графике ЕГЭ в 2020 году.