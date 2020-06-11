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Глава правительства Михаил Мишустин распорядился, чтобы ученики девятых, а также 11-х классов получили аттестаты в этом году без сдачи экзаменов.
Как говорится в постановлении, молодые люди, которые захотят получить среднее профессиональное образование, поступят в соответствующие учебные заведения на основе аттестатов.
Те же ученики, которые захотят поступить в высшие учебные заведения, смогут сдать ЕГЭ. Учителя должны будут помочь школьникам подготовиться.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о графике ЕГЭ в 2020 году.
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