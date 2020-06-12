Масштабную программу поддержки бизнеса и населения запустили столичные власти

В Москве запускают масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", в рамках которой жителям передадут сертификаты на покупки на 10 млрд руб.

По словам руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, который и анонсировал старт данной программы, одна из основных целей акции – помочь бизнесу вернуться на докризисный уровень активности.

В результате стимулирования потребительской активности граждан бизнес получит дополнительное развитие, а Москва – поступления в городскую казну

Мероприятие "Миллион призов" пройдет на платформе городского проекта "Ативный гражданин". Всего будет распространено более 2 млн подарочных сертификатов, которыми можно будет оплатить товары и услуги. Программа стартует 25 июня. Правда, коснется она лишь тех москвичей, которые примут участие в голосовании по Конституции. "Каждый, кто проголосует, получит баллы, которые впоследствии будут разыграны", – пояснил Алексей Немерюк, добавив, что потратить накопленные баллы можно будет вплоть до 31 декабря.

Номинал каждого сертификата – от 1 000 до 4 000 баллов. Один балл приравнивается к одному рублю.

Впоследствии баллы можно будет обменять на сертификаты, бонусы и скидки в крупные торговые сети, рестораны и кафе – всего более 3 000 точек торговли и общественного питания. Также на накопленные баллы можно будет купить билеты на различные мероприятия, пополнить карту "Тройка" или оплатить парковку.

К "Миллиону призов" уже присоединились более 20 крупных компаний, в том числе: "Магнит", "Перекресток", "Пятерочка", "Карусель", "Магнолия", "Азбука вкуса", "Мираторг", "Снежная королева", а также сети ресторанов "Грабли", холдинг RestArt ("Burger Heroes", фудмаркет "Депо", "Obed Bufet", "Plove Berry" и проч.), сеть цветочных магазинов "Ирис".

Определение победителей будет проводиться ежедневно в период с 25 июня по 2 июля. Компьютер методом случайного отбора определит победителей, которые получат СМС с результатами розыгрыша и уникальным кодом. Код необходимо будет активировать на странице мероприятия, после чего станут доступны призовые баллы.