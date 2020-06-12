В столице пройдет репетиция грандиозного события

В Москве 14 июня ограничат движение. В этот день в столице пройдет репетиция Парада Победы. Об этом информирует "Говорит Москва" со ссылкой на источник в ЦОДД.

Напомним, что Парад Победы в Москве перенесли из-за пандемии коронавируса. Выбор даты не случаен. В этот день в 1945 году в городе провели Парад Победителей.

Ранее "Утро.ру" писало о том, почему Кремль не пригласил на праздник президента Украины Владимира Зеленского.