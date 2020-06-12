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В Москве ограничат движение из-за Парад Победы

В столице пройдет репетиция грандиозного события

В Москве 14 июня ограничат движение. В этот день в столице пройдет репетиция Парада Победы. Об этом информирует "Говорит Москва" со ссылкой на источник в ЦОДД. 

Напомним, что Парад Победы в Москве перенесли из-за пандемии коронавируса. Выбор даты не случаен. В этот день в 1945 году в городе провели Парад Победителей. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, почему Кремль не пригласил на праздник президента Украины Владимира Зеленского. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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