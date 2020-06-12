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В Москве 14 июня ограничат движение. В этот день в столице пройдет репетиция Парада Победы. Об этом информирует "Говорит Москва" со ссылкой на источник в ЦОДД.
Напомним, что Парад Победы в Москве перенесли из-за пандемии коронавируса. Выбор даты не случаен. В этот день в 1945 году в городе провели Парад Победителей.
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