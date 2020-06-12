Злоумышленники по телефону называют себя сотрудниками прокуратуры

Аферисты изобрели новую схему обмана граждан России. Теперь они звонят жертвам по телефону, представляясь сотрудниками прокуратуры, и предлагают выплатить компенсацию за некачественные товары.

Телеканалу РЕН ТВ стало известно о том, что у злоумышленников уже появились первые жертвы. Одна из жительниц Крыма еще в 2017 заказала себе средство для похудения. Спустя три года ей позвонили и сообщили, что товар оказался некачественным, и предложили компенсацию за предоставленные неудобства.

Женщине пообещали порядка полумиллиона рублей и переключили на якобы сотрудницу Центробанка, которая объяснила, что платеж перевод уже одобрен, осталось только перевести 22 тысячи рублей для их получения. Женщина сделала все, как просили злоумышленники, но позже поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что в омский газопровод попала молния.