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"Раздерут страну на части": предсказание знаменитого старца о России

"Раздерут страну на части": предсказание знаменитого старца о России
Санкт-Петербург. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/ www.http://globallookpress.com
Разграблению и разрушению великой державы поспособствует Европа

Известный старец 20 века Серафим Вырицкий предсказал, какой город станет духовным центром России и какие страны будут раздирать ее на части. Дальний Восток захватят японцы, а Сибирь – китайцы.

Старец, обладавший даром предвидения, предсказал не мало знаковых событий, а своими молитвам исцелял людей. В их числе пророчество Вырицкого о Второй Мировой войне, признание Иерусалима столицей Израиля, патриаршество Алексея Хутянского.

Не обошел стороной Серафим и будущее России. Он предвидел духовный расцвет и открытие множества церквей. Кстати, священным центром страны он назвал Санкт-Петербург, пишет автор канала "Авва Градский" в Яндекс.Дзене.

Провидец назвал и те страны, которые России нужно опасаться. Например, устойчивость Востока выйдет боком всем. В том, числе достанется и России, которую будут стараться поделить представители других стран. По словам Серафима, раздел, разрушение и разграбление страны станет делом рук Запада. Так Дальний Восток захватят японцы, а Сибирь заполонят китайцы. Хитростью и коварством вторые займут территории до Урала. Но несмотря на все это Серафим заключил, что Россия справится с тяготами и восстанет. 

Ранее "Утро.ру" писало о предсказании про третью мировую войну. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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