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Хороший урожай клубники: как ухаживать за растением

Хороший урожай клубники: как ухаживать за растением
Фото: Usher, D./Arco Images GmbH/www.globallookpress.com
Подкормки для ягод нужно проводить трижды за сезон

Увеличить урожай клубники вполне реально. Однако этот процесс требует усилий. "Утро.ру" рассказывает, как добиться того, чтобы собирать эту ягоду ведрами.

Шаг первый – мульчирование грядок 

Чтобы повысить урожай клубники, нужно ее правильно посадить. Для этого необходимо провести процедуру мульчирования. Это позволит очистить почву и сохранить ее правильную влажность, а также даст ягодам возможность оставаться сухими, когда они созреют. Для этого после рыхления и подпитки земли нужно уложить слой мульчи, например,в виде нетканного текстиля, хвои или торфа, который нужно смешать с перегноем и компостом. 

Шаг второй – правильный полив клубники

Многие садоводы прекращают поливать грядки после того, как собирают урожай. Однако так делать не стоит, растение закладывает цветочные почки в середине июля, а если перестать поливать его, то в следующем сезоне их количество снизится и ягод будет мало. Поэтому важно поливать клубнику до конца сезона, минимум раз в неделю. В начале сезона подойдет капельный метод, до того, как появились цветы, можно орошать растение из разбрызгивателя. 

Когда растение цветет, а ягоды созревают, клубнике нужна вода раз в пять дней. Стоит поливать утром или вечером, а на один куст тратить пол литра воды. 

Шаг третий – правильный подкорм клубники 

В течение сезона растение важно подкармливать минимум трижды. Это будет эффективно, если удобрять клубнику после дождя или полива. Первый раз это делается весной, чтобы убрать лишний мусор около растения. Второй раз – в начале цветения. Может подойти раствор на основе нитрофоски (1 ст. л. на 1 ведро воды). На каждый куст нужен литр подкормки. Когда клубника отцвела, нужно подпитать ягоды смесью из двух ст.л. суперфосфата и половины стакана золы, а также ведра воды. 

Шаг четвертый – защита от болезней

Растению важно не дать заболеть, а также нужно предотвратить появление вредителей. Для этого можно после первого рыхления земли опрыскать клубнику однопроцентным раствором медного купороса. Чтобы отпугнуть вредителей, можно землю посыпать золой.

Шаг пятый – подготовка к следующему сезону

Чтобы в следующем году урожай клубники был хорошим, также стоит вовремя удалять лишние завязи и усы. Листики и усы не нужно бояться срезать массово. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как спасти урожай клубники. 

Полина ИВАНОВА

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