Подкормки для ягод нужно проводить трижды за сезон

Увеличить урожай клубники вполне реально. Однако этот процесс требует усилий. "Утро.ру" рассказывает, как добиться того, чтобы собирать эту ягоду ведрами.

Шаг первый – мульчирование грядок

Чтобы повысить урожай клубники, нужно ее правильно посадить. Для этого необходимо провести процедуру мульчирования. Это позволит очистить почву и сохранить ее правильную влажность, а также даст ягодам возможность оставаться сухими, когда они созреют. Для этого после рыхления и подпитки земли нужно уложить слой мульчи, например,в виде нетканного текстиля, хвои или торфа, который нужно смешать с перегноем и компостом.

Шаг второй – правильный полив клубники

Многие садоводы прекращают поливать грядки после того, как собирают урожай. Однако так делать не стоит, растение закладывает цветочные почки в середине июля, а если перестать поливать его, то в следующем сезоне их количество снизится и ягод будет мало. Поэтому важно поливать клубнику до конца сезона, минимум раз в неделю. В начале сезона подойдет капельный метод, до того, как появились цветы, можно орошать растение из разбрызгивателя.

Когда растение цветет, а ягоды созревают, клубнике нужна вода раз в пять дней. Стоит поливать утром или вечером, а на один куст тратить пол литра воды.

Шаг третий – правильный подкорм клубники

В течение сезона растение важно подкармливать минимум трижды. Это будет эффективно, если удобрять клубнику после дождя или полива. Первый раз это делается весной, чтобы убрать лишний мусор около растения. Второй раз – в начале цветения. Может подойти раствор на основе нитрофоски (1 ст. л. на 1 ведро воды). На каждый куст нужен литр подкормки. Когда клубника отцвела, нужно подпитать ягоды смесью из двух ст.л. суперфосфата и половины стакана золы, а также ведра воды.

Шаг четвертый – защита от болезней

Растению важно не дать заболеть, а также нужно предотвратить появление вредителей. Для этого можно после первого рыхления земли опрыскать клубнику однопроцентным раствором медного купороса. Чтобы отпугнуть вредителей, можно землю посыпать золой.

Шаг пятый – подготовка к следующему сезону

Чтобы в следующем году урожай клубники был хорошим, также стоит вовремя удалять лишние завязи и усы. Листики и усы не нужно бояться срезать массово.

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