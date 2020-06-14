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Эксперт назвал главные ошибки при оформлении кредита

Эксперт назвал главные ошибки при оформлении кредита
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Успешно получить деньги поможет история предыдущих займов

Существует несколько способов повысить шанс на оформление кредита в российском банке. Причем о некоторых вещах стоит обеспокоиться заблаговременно. Как избежать ошибок при получении займа, рассказал эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер.

На решение банка в основном влияет кредитная история, именно поэтому ее важно беречь с первого займа, объяснил специалист. Перед обращением в банк историю лучше проверить в специализированном бюро.

Также при заявке на кредит Зельцер посоветовал не врать о своих доходах и месте работы: банки всегда тщательно проверяют эти данные. Оформлять его нужно в той же валюте, в которой на счет поступает зарплата – так заемщик вызовет больше доверия.

Перед обращением в банк эксперт посоветовал обратить внимание на свои страницы в соцсетях: фото с шумных вечеринок или комментарии о мошенничестве могут насторожить кредиторов.

Кроме того, на выдачу денег может повлиять и наличие карты в другом банке, рассказал Зельцер агентству "Прайм". Именно поэтому заявку сразу в несколько организаций подавать не стоит.

В целом успешно получить кредит поможет финансовая грамотность. Именно поэтому, по словам эксперта, перед оформлением стоит узнать все нюансы.

Ранее эксперт перечислил ошибки, которые могут привести к лишению пенсии.

Карина СИРАЗОВА

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