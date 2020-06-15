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"Хирург-потрошитель" Алена Верди умерла в больнице

"Хирург-потрошитель" Алена Верди умерла в больнице
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
"Доктор" скончалась, не приходя в себя после комы

Алена Верди, известная как псевдохирург, угробившая здоровье нескольких женщин, скончалась в одной из клиник Краснодара.

В начале июня она впала в кому, врачи подключили ее к аппарату ИВЛ, сообщает телеканал "360".

Одна из пострадавших от рук Алены Верди сообщила изданию, что псевдохирург скончалась в 05:00, не приходя в сознание. Эту информацию девушке передал один из сотрудников краснодарской клиники.

Напомним, в первых числах июня стало известно, что Верди впала в кому и врачам пришлось подключить ее к ИВЛ. Другие подробности этой истории пока не известны.

Напомним, псевдохирурга Алену Верди обвинили в семи случаях некачественной медицинской деятельности. Без специального образования девушка оказывала хирургические услуги, что в итоге привело к трагическим последствиям. Несколько пациенток Верди после таких манипуляций стали инвалидами, а одна женщина даже скончалась. Расследование дела по факту всего произошедшего находилось на контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с февраля этого года.

Юлия ЕВГРАФОВА

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