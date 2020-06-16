Молодые побеги важно вовремя обрезать

Вырастить хороший урожай малины поможет правильный и своевременный уход за растением. Опытные садоводы пользуются одним простым методом, который позволяет собрать в два раза больше ягод. Еще до появления плодов кусты малины необходимо подрезать, причем делать это нужно в два этапа.

Первый этап

Повысить урожай малины поможет обрезка молодых побегов. В первый год куст плодоносить не будет, поэтому можно смело убирать 5 – 10 см с верхушек. Перед подрезанием важно продезинфицировать садовый инструмент, чтобы не занести какую-либо инфекцию.

Проводить процедуру садоводы советуют не позже середины июня. В противном случае растение может погибнуть зимой.

Второй этап

Следующую обрезку нужно проводить уже на второй год – она и будет решающей. Ранней весной, перед цветением кустов малины, с них снова снимают 5 – 10 см, что позволит увеличить количество побегов почти в десять раз. Именно благодаря этому и повысится количество плодов на каждом малиновом кусте.

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